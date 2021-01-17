«Вечерний променад»: Алексей Ягудин с семьей примерял обувь на рынке

Спортсмен Алексей Ягудин уже не в первый раз выкладывает забавные видеоролики со своим собственным участием, а также с участием членов семьи. Недавно на личной странице телеведущего появилось видео, в котором фигурист вместе с женой и дочерьми прогуливается по одному из рынков в Дубае. Примечательно то, что товары, которые рассматривает Ягудин мало похожи на люксовые. Да и сам базар вовсе не напоминает модный бутик.

Отметим, что эти кадры были сняты во время отдыха в Дубае. Алексей уже давно почувствовал в себе талант ведущего и юмориста. Вот и в этот раз он решил пошутить и записать ролик, сюжет которого зациклен на«реальном» шопинге звезд.

«Вечерний променад. Таньке на выпускной ищем платье. Авербух будет ставить новый номер «Турандот»», — заявил Ягудин.

Не осталась без «брендовых» обновок и старшая дочь Алексея и Татьяны — Лиза. Пока папа выбирал туфли для своей Золушки — Татьяны, дочка решила, что ей они нужнее.

«Я буду твоей Золушкой», — заявила малышка отцу.

Поклонникам Ягудина такой юмор пришелся по вкусу:

«Супер! Хорошего отдыха, обожаемые!», «Лиза умничка, не растерялась », «Алексей, у Вас восхитительное чувство юмора».

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