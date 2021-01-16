«Непедагогичный репортаж»: Игорь Крутой с дочерью набили парные татуировки

В одной из последних публикаций личного профиля музыканта Игоря Крутого появилась его совместная с дочерью Александрой видеозапись. В этом посте артист признался, что набил на пальце дату рождения младшего ребенка.

Знаменитость рассказал, что 17-летняя Александра давно мечтала о татуировке. Однако все домочадцы были против. Несмотря на упреки и протесты жены Ольги, Игорь Крутой все-таки не выдержал натиска дочки и сдался. И вскоре композитор поделился с поклонниками готовой работой.

«Сегодня, дорогие подписчики, представляю вашему вниманию совершенно непедагогичный репортаж… По огромной просьбе Сашки мы тайком от всех членов нашей семьи сделали себе татуировки. Теперь на внутренней стороне ее пальца — день, месяц и год моего рождения, а на моем — Сашкина дата», — отметил Крутой.

По словам маэстро, он не видит в этом поступке ничего аморального. Более того, отец уверен, это их только сблизило.

Многие поклонники знаменитости остались в восторге от парных тату:

«Отличная идея! Надо своему семейству предложить», «Вот же повезло ребенку с папанькой и наоборот!», «Вот это да… Игорь Яковлевич, поздравляю! Удивили, восхитили, зарядили».

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