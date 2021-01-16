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«Довела меня до слез»: Рита Дакота пожаловалась на истерики дочери

30-летняя певица призналась, что иногда устает от характера своего ребенка.

«Довела меня до слез»: Рита Дакота пожаловалась на истерики дочери
Рита Дакота с дочерью Мией. Фото: Instagram.com/ritadakota

Исполнительница Рита Дакота разместила в Stories своего аккаунта историю об обратной стороне счастливого материнства. Артистка призналась, что порой ей бывает трудно понять желания и поведение ее маленькой дочери Мии.

«У мамских блогеров принято показывать только идеальную идеальность. Потому что в первую очередь реклама продается и прочая картинка идеального мамства. Но я просто музыкант, популярный в социальных сетях волею случая, поэтому я просто могу быть собой. Я иногда реально не выгребаю эти детские истерики.

Просто Мия довела меня до слез. Причем через пять минут у нее счастье, она купается в бассейне. А у меня слезы, потому что ребенок на ровном месте начинает драться, вырывать куски твоего тела. Мамы трехлеток, молю, скажите, что я не одна через это прохожу» , — заявила Дакота.

Рита Дакота
Рита Дакота о дочери. Фото: Instagram.com/ritadakota

Стоит отметить,  позже певица поделилась скриншотами ответов других матерей. Оказалось, что среди малышей этого возраста такое поведение — не редкость. Бывшая жена исполнителя Влада Соколовского поблагодарила поклонниц за откровенный разговор.

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воспитание детейвоспитание дочерейматеринствомать и дочьреальные родителиРита Дакота