«Мы в отпуске»: Ханна в пестром купальнике запечатлелась с дочерью на Гавайях

Исполнительница Ханна рассказала, что долгое время не могла улететь в отпуск. Жена шоумена Пашу объяснила этот тем, что они постоянно не успевали забронировать желанные места. Либо границы были закрыты, либо плотный концертный график не позволял артистке отправиться к океану. Однако недавно Ханна все же вырвалась с семьей на Гавайи. Особых красок путешествию придает маленькая дочка исполнительницы — Адриана. Совместные кадры с малышкой знаменитость опубликовала на своей странице в сети.

Девочка облачилась в купальник с принтом в виде единорога. А Ханна отдала предпочтение растительному принту и шнуровке в своем образе.

«С четвертой попытки мы все-таки в отпуске. Сначала в мае закрыли Дубай, потом в августе закрыли Майами, потом в сентябре отменили рейс в Дубай. Я уже честно потеряла надежду, что в этот раз у нас получится, и отдалась потоку Вселенной. И вот мы наблюдаем шикарный закат с шикарной виллы в шикарном океане», — порадовалась Ханна.

Поклонники певицы остались в восторге от кадров виллы и молодой мамочки с дочкой:

«Просто самая красивая!», «Какая красивая семья, а доченька такая лапочка, такая куколка!».

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