«Рядом дельфины»: Оксана Самойлова вместе с семьей устроили гонки на гидроциклах

Жена шоумена Джигана поделилась в своем аккаунте планами о мини-путешествии. Оксана Самойлова рассказала, что вместе с детьми и мужем собиралась покататься на гидроциклах — джетски. Также бизнесвумен надеялась увидеть животный мир ОАЭ. Однако у дельфинов были другие планы.

Напомним, что Самойлова и Джиган еще в новогодние праздники улетели с дочерьми и сыном в Дубай. Там также отдыхает коллега рэпера — Тимати вместе с сыном и бывшей девушкой Анастасией Решетовой.

Что касается семьи Оксаны Самойловой, то стоит отметить их любовь к разным видам транспорта. Так, для прогули вместе с дельфинами знаменитости выбрали гидроциклы-джетски. Многодетная мамочка отметила, что сама управляла одним из таких водных скутеров.

«Не чувствую ни ног, ни рук», — подчеркнула довольная, но уставшая Самойлова по возвращении из воды.

К слову, увидеть прыжки морских животных Оксане и детям удалось не сразу. Дельфины не хотели веселить семью Джигана. Но в конце прогулки Самойлова все же заметила одного. Счастью сестренок не было предела.

А после того, как семья вернулась на землю, их ждал ужин в ресторане. Оксана рассказала, что не ожидала такого изобилия на столе.

«Еда тут, конечно, огонь! Так можно случайно вместо двух килограммов наесть минимум пять», — пошутила знаменитость.

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