«Это стоило каждого мгновения страданий»: Бен Аффлек раскрыл, ради кого сыграл Бэтмена

Роль супергероя стала, скорее, минусом для карьеры известного актера, но он решился на нее ради детей.

Роль Бэтмена в киновселенной DC не принесла актеру Бену Аффлеку большого удовлетворения. Более того, он «страдал» на съемочной площадке. Но у артиста была причина пойти в этот большой проект и отыграть два блокбастера. Об этом он недавно рассказал в подкасте The Hollywood Reporter.

«Я сыграл Бэтмена, потому что хотел сделать это для своих детей, — сказал 48-летний артист. — Я хотел сделать нечто, что мой сын смог бы потом открыть для себя».

Аффлек пояснил, что его дети вряд ли будут смотреть «Операцию «Арго», за которую их папа получил «Оскар». Супергерой из комиксов им явно будет ближе. Как-то Бен пришел на день рождения сына в костюме Бэтмена со съемок, чем очень порадовал мальчика.

«Я надел этот костюм на день рождения моего сына, и это стоило каждого мгновения страданий в «Лиге справедливости», — признался актер.

Кстати, за роль в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Аффлека даже номинировали на антипремию «Золотая малина», что является большим минусом для голливудского актера, но, как уже отметил Бен, оно того стоило.

Напомним, у звезды кино подрастают трое детей от брака с актрисой Дженнифер Гарнер: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 8-летний Сэмюэль. Правда, актер уже несколько лет в разводе с мамой своих наследников. Сейчас у него роман с молодой актрисой Аной де Армас.

Смотрите также: