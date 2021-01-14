«Расстраивалась, видя одну полоску»: Лена Перминова дала совет будущим мамам

Модель Лена Перминова подарила своему возлюбленному, бизнемену Александру Лебедеву, троих детей и уже беременна четвертым. 34-летннюю красавицу можно считать бывалой женщиной в вопросах беременности и родов. 13 января она как раз ответила на множество таковых, когда решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram.

Одна из поклонниц многодетной модели спросила у нее, как забеременеть. Девушка призналась, что уже давно ждет этого чуда, но оно с ней пока не случается.

Перминова поделилась опытом, что главное условие исполнения желания — сильно хотеть и быть уверенной, что оно точно сбудется. Однако молодая мама посоветовала ни в коем случае не зацикливаться на своем желании и привела в пример свою вторую беременность.

«Так было с Егором. Мы пять месяцев его планировали. Высчитывала овуляцию, делала тесты на беременность постоянно и каждый раз расстраивалась, видя одну полоску… — рассказала модель в сториз. — В один момент мне так это надоело, что я вообще перестала об этом думать и париться. И как только я это сделала, искренне, через неделю узнала, что беременна».

Перминова добавила, что такой принцип у нее работает и с другими желаниями.

Кстати, в этот же день многодетную маму спросили, взяла бы она ребенка из детдома. Женщина ответила, что восхищается людьми, которые на это способы, но сама она не такая смелая.

«Мне бы моих поднять и воспитать, ведь каждому из них нужно личное внимание родителей, любовь, время… Родить — это одно, а вот воспитать из них хороших людей — это уже задача посложнее», — ответила Елена.

Напомним, что у нее подрастают 11-летний Никита, девятилетний Егор и шестилетняя Арина. Четвертого ребенка, если родится мальчик, модель планирует назвать Сашей.

Смотрите также: