«Это совсем другое ощущение»: Савичева объяснила, в чем удобство жизни ее дочери в Португалии

Певица нечасто видит своего ребенка, но не хочет, чтобы 3-летняя Аня жила с ней в Москве.

Трехлетняя дочь певицы Юлии Савичевой живет в Португалии вместе с родителями мужа, а сама артистка и ее супруг — в Москве. В результате звездной паре приходится постоянно ездить за границу, чтобы увидеться с ребенком. Обычно встречи бывают каждые полтора-два месяца, но из-за пандемии и закрытых границ мама и папа не видели крошку Аню уже четыре месяца.

Такую разлуку с дочерью Савичева переносит тяжело, но то, что девочка живет за границей, по словам артистки, имеет ряд плюсов.

«В Португалии у нас большой дом в сельской местности. Своя земля, бассейн, сад, овощи с грядки. Аня ходит в садик. Сравните все это с жизнью в квартире в центре Москвы. Я постоянно работаю, часто в разъездах. Возвращаюсь домой поздно уставшая и нервная. А когда приезжаем в Португалию, я полностью посвящаю себя ребенку. Это совсем другое ощущение от восприятия родителей», — поделилась Юлия с порталом Teleprogramma.pro.

Певица рассказала, что в эти непростые времена ее семью спасает видеосвязь. Каждое утро мама провожает дочь в детский сад через Интернет, по вечерам читает ей книжки. Излюбленное занятие родителей и ребенка — корчить рожицы перед камерой. А еще Савичева рисует все, что дочка у нее попросит, а затем отсылает эти рисунки по электронной почте, чтобы Аня их разукрасила. Созваниваться по видеочату приходится по нескольку раз в день, но семью Юлии это устраивает.

Напомним, что 33-летняя певица с 2014 года замужем за музыкантом Александром Аршиновым, который пишет ей песни. Артистка признается, что хочет родить второго ребенка.

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