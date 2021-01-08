«Только Мией»: Рита Дакота рассказала, чем увлечена на Бали

30-летняя певица прилетела на остров с бойфрендом и дочерью.

Исполнительница Рита Дакота опубликовала совместный снимок с дочерью и возлюбленным. Отметим, что фото сделано на теплом острове, где с недавнего времени находится семья знаменитости.

Бывшая жена артиста Влада Соколовского призналась, что на Бали вынуждена заниматься только трехлетней Мией:

«Только Мией, 24/7 и с полной включенностью. Думали, мы крутые, оказалось — нет », — ответила на вопрос поклонников Рита.

Девушка призналась, что не успевает работать и уделять внимание избраннику — актеру и модели Федору Белогаю. Причину своей загруженности она видит в отсутствии няни для дочери. Малышка, по мнению мамы, очень самостоятельная. Дакота сообщила, что Мия без посторонней помощи выучила и рассказывает по ролям мюзикл «Кошкин дом». Однако возраст девочки не позволяет знаменитости отлучаться из дома и оставлять ребенка одного.

«Пришли к решению, что раз свою няню/бабушку привезти уже не получится, надо поискать тут», — резюмировала Дакота.

Также певица опубликовала видео с дочерью, чтобы показать, как девочка развлекается на острове вместе с мамой. Рита и Мия вместе на балконе ели тропические фрукты и наблюдали за природой экзотической страны.

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