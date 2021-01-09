«Очень спортивные»: Ляйсан Утяшева тренирует детей на отдыхе

Гимнастка Ляйсан Утяшева не забывает о своем спортивном прошлом. Знаменитость не раз признавалась в том, что тренировки и соревнования сделали из нее сильного человека. Ранее в СМИ жена телеведущего Павла Воли заявляла, что не станет отдавать дочь на гимнастику. Однако это не означало, что в жизни детей знаменитостей не будет спорта. Мама и папа Роберта и Софии лично тренируют детей. Недавно в Stories личного микроблога Утяшевой появились кадры с отдыха на Мальдивах. Даже в отпуске спортивная семья не забывает о гантелях и беговых дорожках.

Ляйсан запечатлела, как муж корректирует упражнение дочери. Малышка выполняла комплекс на мышцы рук.

«Строгий тренер», — подписала фото Утяшева.

Отметим, что и сама основательница и участница танцевального шоу Bolero не отдыхала. Ляйсан успела показать в Stories сына, пока сама разминалась на беговой дорожке. Роберт тоже отдал предпочтение кардионагрузкам. Семилетний мальчик активно крутил педали «велосипеда».

«Очень спортивные дети», — порадовалась Утяшева успехам сына и дочери.

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