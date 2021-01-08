«Я не ее подружка»: Анна Седокова рассказала о воспитании старшей дочери

Певица Анна Седокова написала большой пост в Instagram о своих взаимоотношениях с детьми. Напомним, у нее их трое, и все от разных мужчин. В сентябре 2020 года артистка в третий раз вышла замуж — за латвийского баскетболиста Яниса Тимму — и теперь говорит, что у нее часто интересуются, не мешают ли дети новым отношениям.

38-летняя экс-«ВИА Гра» рассказала, что в ее семье у каждого своя территория, которую другим приходится уважать. Например, мама не заходит без стука в комнату к 16-летней Алине. Дети тоже не заходят в комнату взрослых, не постучавшись. Также нужно спрашивать разрешение, если хочешь сесть на чужую кровать.

Седокова поделилась, что когда ее старшей дочери исполнится 18 лет, мама отправит ее «из гнезда» в свободный полет, хотя самой девочке такая перспектива не особо нравится.

«Ворчит, конечно, на меня, но я это переживу. Она знает, что это потому, что я ее люблю сильно. И себя люблю. И ей советую. Жить в таком возрасте по законам других людей странно. Нужно жить по своим. А в моем доме — мои, — откровенничает Анна. — Я никогда не мечтала быть подружкой своей дочке. Я с ужасом представляю, что мы с ней вместе в клубе выпиваем по шотику B-52 и несемся на танцпол. Это так же нелепо, как и мне тусоваться с ее друзьями. Я не ее подружка. Я ее мама».

Седокова призналась, что хочет, чтобы ее дети знали, что мама всегда рядом, но жили свою жизнь на сто процентов. Так же и она не хочет ограничивать свою жизнь и позволять кому-то навязывать ей правила. Другим мамам Анна советует тоже не забывать о личном счастье и каждый день признаваться близким в любви.

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