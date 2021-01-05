«Это было бы волшебно»: вышедшая замуж Лиза Арзамасова заговорила о детях

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram серию фото елочных игрушек, которые создают новогоднюю атмосферу в доме ее родителей. 25-летняя звезда театра и кино рада тому, что они сохраняют ее детские чувства и воспоминания. Девушка даже не разрешает родителям что-то кардинально менять в интерьере жилища, чтобы она всегда могла вернуться туда в это место, которое запомнила ребенком.

«Вот чтобы и через 20 лет приехать в родительский дом и знать, что все на своих местах, что аура счастья, чуда, детства — сохранены, — пишет Арзамасова. — И я прошу у судьбы привилегии приводить в этот дом с сохраненной историей своих будущих деток и внуков… Вот это было бы волшебно».

Напомним, в 2020 году актриса удивила публику своим романом с известным фигуристом Ильей Авербухом, который более чем на 20 лет старше нее, а в декабре знаменитости и вовсе сыграли внезапную свадьбу. У спортсмена уже есть сын-подросток. И теперь поклонники гадают, как скоро появятся дети в его новом браке. Новобрачная, судя по ее рассуждениям, совсем не против.

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