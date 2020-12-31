Без угрызений совести: Екатерина Климова рассказала, как расслабляется, уезжая от семьи

Многодетную звезду сериалов Екатерину Климову сравнили с Анджелиной Джоли и спросили у нее, каково этого быть мамой-актрисой. 42-летняя женщина ответила, что таких не бывает: на работе нужно быть актрисой, а дома — мамой.

«У меня дома и няня, и мама помогает, есть водитель, так что, когда я на съемках, механизм работает без сбоев. Но когда я вернусь, то буду делать все, что делают все остальные женщины: встану к плите, начну готовить обед, потом ужин», — рассказала Климова порталу Woman.ru.

Многие звездные мамы отмечают, что им в тягость разлука с детьми из-за съемок. Но Екатерина находит в ней свои плюсы.

«Что примиряет меня с необходимостью часто уезжать от семьи, так это возможность, наконец-то, расслабиться с маской, книгой, телефоном. Можно заказать еду в номер, валяться в кровати, ничего не убирать, ни вытирать пыль, не стирать — и не чувствовать угрызений совести», — признается актриса.

По ее словам, воспитание троих детей — это огромная нагрузка. Во-первых, у ребят разные вкусы: один любит на завтрак сырники, а другому приходится варить кашу. Во-вторых, если регулярно не убирать, жилище превращается в мусорную свалку. Поэтому Климова не отказывает себе в маленьких слабостях, главное — баловать себя дозировано, чтобы не запускать тело и душу. Звездная мама признается, что после того, как дети стали чуть постарше, она может чаще позволить себе отдых и быть не такой строгой, как раньше.

Напомним, что у Екатерины есть взрослая дочь от первого брака, двое сыновей 12 и 14 лет от второго и 5-летняя дочка от третьего. Сейчас актриса в разводе, и дети занимают большую часть ее жизни.

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