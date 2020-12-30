«Кому это интересно?!»: Андрей Малахов ответил на вопрос, когда покажет своего сына публике

Телеведущий Андрей Малахов уже три года является отцом, но своего наследника Александра публике не показывает, да и в Instagram его снимки не выкладывает. Отвечая на вопросы в YouTube-шоу «Алена, блин!», 48-летний шоумен прокомментировал этот момент.

«А что изменит у людей, что они увидят моего сына? Или ему нужно открыть Instagram, чтобы он зарабатывал? «А вот у меня Саша сидит ест, а вот он у меня одет в это, а это мои завтраки, а это мой ужин…». Кому это интересно, друзья мои?! Книжку почитайте, сериал посмотрите хороший!» — выпалил мужчина.

Но по просьбе ведущей он все-таки рассказал о том, каким растет его наследник. По словам отца, маленький Саша обладает хорошим чувством юмора и находчивостью. Недавно его привели на «антиковидную елку» (всего пять детей), и там Дед Мороз спросил, прочитают ли ему малыши стишок. Родители ничего с маленьким Малаховым заранее не готовили, но он все равно вызвался и заявил, что споет песенку. Пока звездный папа гадал, что же сейчас выдаст сын, тот затянул: «Не кочегары мы, не плотники…»

«Я не знаю почему, но любовь к строительным профессиям и людям труда у него какая-то своеобразная. Он знает всех строителей во дворе, всех дворников», — поделился Андрей.

После этого ведущая спросила, когда же все-таки отец решит, что уже можно показывать сына публике.

«Когда он начнет уже понимать, кто у него папа и мама, и чем они занимаются в реальности, и какой объем внимания существует к семье… Мне кажется, он сам должен решить. Я считаю, что мнение ребенка нужно спросить», — ответил Малахов.

При этом он отметил, что по девочкам сразу понятно, нравится ли им выставлять себя красивыми или нет, а вот с мальчиками сложнее.

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