«Пусть еще побудет в беззаботном детстве»: Сергей Лазарев не торопится отправлять сына в школу

37-летний певец Сергей Лазарев рассказала сайту Teleprogramma.pro, что его дети — шестилетний Никита и двухлетняя Аня — попросили у Деда Мороза на Новый год. А еще недавно у артиста состоялся разговор с сыном о том, существует ли зимний волшебник. Мы спросили у мужчины, правда ли, нынешние дети гораздо сообразительнее, чем родители в их возрасте.

Лазарев отметил, что малыши действительно очень быстро все схватывают и хорошо соображают. По мнению певца, на это влияет нынешнее время с ее разнообразными возможностями для обучения и развития кругозора. Но, хоть его дети и показывают хорошие результаты в развитии, мужчина не гонит их как можно скорее во взрослую жизнь.

«Никита сообразительный, смышленый, и мне кажется, что он уже сейчас мог бы пойти в школу, но я решил, что все-таки пусть еще чуть-чуть побудет в беззаботном детстве и пойдет на следующий год. Хотя к первому классу он уже готов — читает, пишет», — признался Сергей.

Он добавил, что старший братик положительно влияет на сестренку: рядом с ним Анютка быстро учится новому, например, в два года она уже очень хорошо говорит. Хотя детям есть, в кого быть смышлеными: сам Лазарев уже в 6 лет пошел в школу, а в 16 поступил в институт.

Артист признался, что карантин помог ему больше времени провести с семьей, но в этом был и один отрицательный момент: дети очень сильно привязались к папе, и теперь звезда с тревогой ждет возобновления концертов, когда ему снова придется надолго уезжать.

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