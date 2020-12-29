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Рэперша Карди Би раскритиковала создателей детского мультфильма «Свинка Пеппа»

По словам звездной мамы, анимационное шоу подало плохой пример ее дочери.

Рэперша Карди Би раскритиковала создателей детского мультфильма «Свинка Пеппа»
Карди Би надоело оттаскивать дочку от луж. Фото: globallookpress.com

Ничто человеческое звездам не чуждо. Богатство и популярность не спасают их от семейных проблем, особенно когда речь заходит о воспитании детей. 28 декабря американская рэперша Карди Би разразилась гневным постом в Twitter, обругав создателей популярного мультсериала «Свинка Пеппа». Оказалось, что детское шоу принесло проблемы 28-летней артистке, у которой подрастает двухлетняя дочка.

«Моя малышка наблюдала за Свинкой Пеппой и теперь каждый раз, когда она видит мокрую лужу, то хочет наступить в нее», — написала Карди Би, подчеркнув, что это обстоятельство сильно ее раздражает.

Угги ребенка быстро приходят в негодность. Звезда хип-хопа уверена, что именно мультфильм подал ее дочери плохой пример.

Напомним, что речь идет о британском мультсериале, состоящем из пятиминутных эпизодов. Он показан по ТВ более чем в 180 странах и переведен на 40 языков мира. Сюжет крутится вокруг Свинки Пеппы и ее семьи, которые совершают обычные бытовые действия: играют, хозяйничают по дому, ходят в гости или на пикник. С 2004 года выпущено более 300 серий шоу. По следам мультфильма в мире выпускается очень много детских товаров с изображением главной героини.

Вот, кстати, та самая серия, в которой Свинка Пеппа играет в луже.

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