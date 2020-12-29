Рэперша Карди Би раскритиковала создателей детского мультфильма «Свинка Пеппа»

Ничто человеческое звездам не чуждо. Богатство и популярность не спасают их от семейных проблем, особенно когда речь заходит о воспитании детей. 28 декабря американская рэперша Карди Би разразилась гневным постом в Twitter, обругав создателей популярного мультсериала «Свинка Пеппа». Оказалось, что детское шоу принесло проблемы 28-летней артистке, у которой подрастает двухлетняя дочка.

«Моя малышка наблюдала за Свинкой Пеппой и теперь каждый раз, когда она видит мокрую лужу, то хочет наступить в нее», — написала Карди Би, подчеркнув, что это обстоятельство сильно ее раздражает.

Угги ребенка быстро приходят в негодность. Звезда хип-хопа уверена, что именно мультфильм подал ее дочери плохой пример.

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Напомним, что речь идет о британском мультсериале, состоящем из пятиминутных эпизодов. Он показан по ТВ более чем в 180 странах и переведен на 40 языков мира. Сюжет крутится вокруг Свинки Пеппы и ее семьи, которые совершают обычные бытовые действия: играют, хозяйничают по дому, ходят в гости или на пикник. С 2004 года выпущено более 300 серий шоу. По следам мультфильма в мире выпускается очень много детских товаров с изображением главной героини.

Вот, кстати, та самая серия, в которой Свинка Пеппа играет в луже.

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