«Только советские мультики»: Ковальчук и Чумаков поделились секретами воспитания дочери

Звездная пара Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков не стремится показывать свою 3-летнюю дочь Амелию общественности. Поющие родители берегут малышку от ненужного внимания и стараются воспитывать ее в здоровой среде. На днях артисты стали героями передачи «Когда все дома» и рассказали о том, как уберегают наследницу от негативного влияния извне.

Чумаков признался, что каждое интервью дает с оглядкой на то, что когда-нибудь его посмотрит или прочтет дочка. Его коробит, когда молодые артисты выпячивают нигилизм и используют нецензурную лексику в передачах, он признался, что хотел бы защитить Амелию от влияния подобных личностей.

«Что касается цензуры на телевизионный просмотр, то они у нас огромные, — добавила Ковальчук. — Мы смотрим мультики, но они тоже прошли цензуру. Это только советские мультики. У нас было несколько эпизодов, когда мы понимали, что Амелия чуть более эмоционально реагирует на новые мультики, и я начала читать психологов, которые по полочкам раскладывают тот или иной мультик и его влияние на маленького ребенка. И я поняла, что не все так просто, как нам кажется».

Звездные родители поделились, что уберегли дочку от зависимости между просмотром мультфильмов и едой. В других семьях, по их словам, дети часто капризничают, если им не включают телевизор во время обеда. А еще Амелия очень полюбила чтение, от книги ее буквально не оторвать.

Что касается телефонов, то девочка знает, что это инструмент для работы или общения с близкими. Табу на мобильник у дочери певцов не существует.

«Совсем забирать — тоже неправильно. Запретный плод сладок. Мы не даем ей играться (с телефоном, — прим. авт.), то есть, нет вот этого постоянного зависания», — отметила Юлия.

Ее муж добавил, что в их системе воспитания нет слова «нельзя». Родители могут отвлечь ребенка от вредного занятия, и, если это у них не получается, то тогда они объясняют дочери, почему не стоит делать то или иное действие. Чумаков подчеркнул, что нельзя показывать ребенку его ненужность, давая ему что-то, призванное заменить внимание родителя, так как дети очень тонко чувствуют подобное отношение и обижаются.

А еще Ковальчук рассказала, что ее семья всегда ест только пищу домашнего приготовления, даже в ресторанах. Из-за стремления к натуральности в доме звезд запрещено разогревать еду в микроволновой печи. Особенно, если она предназначена для ненаглядной дочери.

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