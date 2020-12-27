«Излишняя вера в волшебство мешает»: Виктория Дайнеко высказалась против Деда Мороза

33-летняя певица Виктория Дайнеко призналась, что не верит в чудеса (хотя признает существование судьбы), поэтому она против того, чтобы обманывать дочь сказками про мифического Деда Мороза. Артистка рассказала поклонникам в Instagram, что она сама догадалась о ненастоящем дедушке в шестилетнем возрасте. Тогда будущая звезда очень хотела домик для куклы Барби. Она верила в чудо, но заветная игрушка под елкой так и не появлялась. А причина была в том, что такой набор просто невозможно было достать в ее родном городе в те времена. Так, маленькая Вика поняла, что Деда Мороза не существует.

«Но моя жизнь не стала от этого хуже. А вот излишняя вера в волшебство иногда мешает. Так, дочь один раз залепила жвачку в волосы как героиня фильма «Чарли и шоколадная фабрика», потому что ждала чуда как в кино. Но его не произошло», — привела пример Виктория.

Звезда призналась, что всегда отрицала существование Деда Мороза перед своим ребенком, но после этого ловила на себе косые взгляды других мам. Многие подписчики вступили в полемику с Дайнеко, уверяя ее, что детскую веру в чудо нельзя рушить. Отвечая им, певица стола на своем, что Дед Мороз — это мифический персонаж.

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