Дуэйн Джонсон согласился поиграть с дочкой в Барби, но не ожидал, чем это обернется

Звезда боевиков Дуэйн «Скала» Джонсон поделился с подписчиками в Instagram трогательным фото, как он играет в куклы со своей 2-летней дочерью. 48-летний актер рассказал, что утром после празднования Рождества малышка попросила его поиграть с ней в Барби. Звездный папа согласился, но его «ожидания и реальность» данного процесса оказались немного разными.

«Папа держит эту Барби целых 45 минут, пока малышка Тиа делает все, что хочет, и все время полностью игнорирует Барби», — поделился оптом известный бодибилдер, добавив что действо происходило около 5 часов утра после праздника.

В конце поста звезда кино выразил надежду, что у его поклонников Рождество прошло удачно. Кстати, используя хештег, он пошутил над тем, что его «смертельная хватка» сжала стройное тельце Барби.

Напомним, что летом 2019 года Джонсон женился на своей возлюбленной Лорен Хэшиан, с которой до этого жил много лет. До свадьбы у пары родились дочери Жасмин и Тиана. Также у актера есть уже взрослая наследница от первого брака. Мужчина нередко умиляет поклонников фотографиями, как он — крупный и брутальный — играет со своими девочками.

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