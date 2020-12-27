«Сын Гучи Деда»: Тимати сфотографировал сына у новогодней елки

Шоумен Тимати поделился свежим снимком в Stories личного профиля. 37-летний отец, несмотря на платный график, старается уделять время семье, особенно маленькому наследнику — Ратмиру Юнусову. Выходные малыш проводит вместе с папой. В этот раз они наряжали елку.

Пока Булка, как ласково называют сына родители, был увлечен разноцветными шарами, папа внимательно следил за сыном. Когда нужный ракурс был выбран, Тимати сделал памятный снимок мальчика. Примечательно, что Ратмир надел шапку Санты Клауса. Поэтому музыкант подписал фото «Сын Гучи Деда», намекая на модные брендовые вещи малыша.

Отметим, что в столь ранние годы Ратмира уже можно назвать настоящим модником. На фото малыш позировал в черной спортивной кофте на молнии от Louis Vuitton и кроссовках Nike Air Force.

Напомним, что после расставания с моделью Анастасией Решетовой Тимати продолжает помогать сыну и бывшей девушке. Бизнесмен оставил им квартиру в элитном комплексе, а также делает дорогие подарки для любимого Ратмира.

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