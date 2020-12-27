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«Что нарисовано?»: Юлия Савичева поделилась снимком первого письма дочери Деду Морозу

33-летняя певица продолжает разбирать архивы.

«Что нарисовано?»: Юлия Савичева поделилась снимком первого письма дочери Деду Морозу
Юлия Савичева. Фото: Instagram.com/yuliasavicheva

Поп-исполнительница Юлия Савичева  все чаще стала размещать на своей странице памятные кадры из прошлого. Недавно артистка показала, как ее трехлетняя дочь Анна впервые написала письмо Деду Морозу. Архивный снимок можно найти в профиле Савичевой.

Певица опубликовала фото, на котором, как призналась сама Юлия, отчетливо видно только новогоднюю елку. Остальные предметы маме помогла расшифровать автор художественного шедевра.

«А это наше первое письмо Ани Деду Морозу. Когда я спросила у нее: «Что здесь нарисовано?». Она начала рассказывать, что это чупа-чупсы, елочка, сам Дед Мороз и солнышко еще вписалось», — вспомнила артистка.

Также Юлия отметила, что в это время Аня только училась писать. И на этом кадре видны первые слова, которые малышка вывела собственной рукой.

«А слева — подарок нам под Новый год: Аня сама впервые написала «мама и папа»», — заявила Савичева.

Поклонники исполнительницы порадовались за молодую мамочку и похвалили старательную Аню.

«Красиво!», «Круто», «Какая прелесть», «Анюта такая молодец!» — написали подписчики Савичевой в комментариях под фото.

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