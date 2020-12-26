«Вкусная клубничка»: Ханна с дочерью приготовили домашние сладости

На одной из фан-страничек дочери исполнительницы Ханны появилось видео кулинарных шедевров от малышки Адрианы. Девочка разливала по формам основу будущих мармеладных снеков. Примечательно, что ранее то же видео певица публиковала в своем профиле.

Адриана вместе с мамой и бабушкой украшала конфеты из клубничного варенья орехами. Ханна добавила к варенью желатин, чтобы получился мармелад. Адриана же, почувствовав себя настоящим кулинаром, руководила процессом. Также дочь шоумена Пашу разливала по формочкам основу будущих сладостей. А когда конфеты были готовы, она аккуратно вложила их на тарелку.

Отметим, что малышка с гордостью надела кухонный фартук яркого апельсинового цвета и нарекла себя поваром.

«Я повар! А это «Вкусная клубничка». Так будут называться!», — сказала Адриана про будущее лакомство.

В ходе приготовления мармелада Ханна узнавала у дочери, нужна ли ей помощь. На что девочка давала отрицательный ответ. Адриана уже не в первый раз проявляет свою самостоятельность в бытовых вопросах. Малышка постоянно хочет доказать родителям и бабушке, какой она большой уже стала.

Поклонники певицы только умилялись увиденной картине.

«Маленькая хозяюшка», «Такая старательная, молодчинка!» , «Обожаю Адрианочку, умница» , «Какая у вас красивая и умненькая малышка», — написали подписчики Ханны в комментариях под видео.

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