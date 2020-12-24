Тина Канделаки: «Я категорически против, чтобы дети становились заложниками наших амбиций»

Известная журналистка порассуждала о том, стоит ли вмешиваться в выбор детьми будущей профессии.

19-летний сын Тины Канделаки Леонтий с детства сочиняет песни и играет на музыкальных инструментах. Но вместо художественного вуза молодой человек выбрал философский факультет МГУ и сейчас увлекся политологией. Звездная мама абсолютно не вмешивалась в предпочтения сына.

«Когда обсуждали, Леонтий решил, что пойдет туда. Я вообще не давила, — рассказала телеведущая в интервью OK!. — Я категорически против, чтобы дети становились заложниками наших амбиций».

Дочери Мелании Канделаки так же не навязывала своих взглядов и принимала ее желания. Сначала девушка пошла на журфак, но потом передумала и перешла на факультет искусств, после окончания которого может стать художником, дизайнером или стилистом.

«Профессии, которым учились мы и наши товарищи, через десять лет условно исчезнут, они просто не будут нужны. Поэтому в современном мире нужно учить детей определенным навыкам: пониманию того, что всю жизнь надо будет учиться — это аксиома будущего», — считает Тина.

По словам женщины, давить на детей и определять их судьбу, исходя из опыта нынешних взрослых — просто смешно. Новый мир приносит новые вызовы. Главными в нем будут коммуникативные навыки, так как все больше сфер деятельности уходит в цифровое пространство.

Канделаки рада, что ее детям передалась ее энергия, эмпатия и эмоциональный интеллект, а свой путь в жизни они смогут найти и сами.

Смотрите также: