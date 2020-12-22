Дуэйн Джонсон переоделся Санта-Клаусом и спас Рождество отца-одиночки и его детей

Голливудские актеры Джон Красински и Дуэйн Джонсон подарили Рождество обедневшему отцу-одиночке и его детям. В новом выпуске YouTube-шоу Some Good News («Немного хороших новостей») Джон рассказал о мужчине, который потерял свою жену несколько лет назад и сам продолжил воспитание сына и дочки. Из-за тяжелого финансового положения и пандемии он не смог накопить денег на новогодние подарки своим наследникам и начал продавать через Интернет свою драгоценную коллекцию комиксов.

Красински вывел отца-одиночку в эфир и рассказал, что пытался помочь в его ситуации, скупив сразу все товары. Мужчина, правда, отказался от этого щедрого предложения, подумав, что имеет дело с мошенником. Оба посмеялись с этой истории, но потом в их видеочат зашел некто третий в костюме Санта-Клауса, и это оказался звезда боевиков Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Я хочу, чтобы ты убрал все свои вещи с eBay, потому что Дуэйнта Клаус (так актер себя назвал, — прим. авт.) позаботится обо всем, чувак!» — сказал Джонсон герою передачи.

Оказалось, что известные артисты пожертвовали на пару около пяти миллионов долларов, чтобы несколько американских семей, попавших в тяжелое положение из-за пандемии, смогли устроить своим детям достойное Рождество. И вот отец-одиночка попал под эту благотворительную программу: его детям пришлют подарки от одного известного производителя игрушек.

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Но это еще не все. От себя Джонсон пригласил героев передачи на съемки кинокомикса «Черный Адам» в Калифорнию, когда это станет безопасно. И дети, и папа-фанат супергероев должны оценить такой жест. Актер отметил, что этот отец воплощает в себе дух праздника.

«Вы знаете, истинная мера человека — это то, что лежит у него на сердце», — многозначительно добавил Дуэйн.

Напомним, что ранее певица Тейлор Свифт послала по 13 тысяч долларов двум мамам, которые остались без денег под Рождество, да еще и накопили долги. Так американские звезды становятся настоящими Санта-Клаусами в новогодние праздники.

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