«Заслужено»: Ксения Бородина похвасталась победой дочери на соревновании

37-летняя телеведущая рассказала, что у старшего ребенка ее характер.

Как и многие дочери знаменитостей российского шоу-бизнеса, Маруся Будагова занимается художественной гимнастикой. Недавно 11-летняя малышка заняла первое место на соревнованиях, об этом рассказала ее мама Ксения Бородина.

Телеведущая разместила в своем профиле фото старшего ребенка. Маруся стояла на пьедестале. В руках у девочки можно было разглядеть грамоту, а на шее — медаль.

«Мамина девочка! Как же я тобой горжусь — первое место!», — подписала фото Бородина.

Ксения подчеркнула, что Маруся стесняется своих побед. Однако заботливая мама старается объяснить малышке, что награды достаются ей не просто так.

«Все время говорю ей, потому что ты много работала, потому что трудилась и старалась. И главное — это заслужено, любовь моя!», — призналась Ксения.

Также знаменитость рассказала, что в детстве вела себя подобным образом. Жена бизнесмена Курбана Омарова считает, что небольшие сомнения в себе мотивируют человека на большие победы.

Поклонники Бородиной тоже порадовались за Марусю:

«Какая умница!», «Победы детей — лучшая награда для родителей», «Поздравляем, Маруся — красотка».

Напомним, что дочери модели Оксаны Самойловой тоже недавно порадовали маму спортивным успехами.

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