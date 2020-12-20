«Мои медвежата»: Нюша устроила вечернюю прогулку с мужем и дочерью

Поп-исполнительница Нюша отметилась вместе с малышкой Симбой Сивовой за игрой в снежных ангелов. Артистка вместе с дочерью и мужем повеселились на прогулке. Об этом Нюша рассказала в Stories личного профиля.

Напомним, что певица сообщила о помолвке с бизнесменом Игорем Сивовым в 2017 году. А через год у них родилась девочка, которую родители назвали необычным именем — Симба. Несмотря на желания и советы некоторых поклонников, Нюша отрицает любые романтические чувства к бывшему возлюбленному — Егору Криду. К слову, их история любви недавно была воспроизведена в клипе «Mr. & Mrs. Smith». Но в реальной жизни, а не на сцене, Нюша счастлива вместе с мужем и дочерью. Недавно они устроили настоящие зимние забавы на прогулке.

«Кто тут катается? Медвежонок? Вот еще один взрослый медвежонок», — пошутил Игорь Сивов, пока снимал жену и дочь.

Заботливый папа и муж качал Симбу и Нюшу на качелях со словами «Мои медвежата». А затем артистка вместе с дочерью решили нарисовать снежных ангелов.

«Ангелочки прилетели», — написал в своем аккаунте Сивов.

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