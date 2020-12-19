«Не надо страшиться»: Оксана Самойлова рассказала о разнице в характерах дочерей

Многодетная мама Оксана Самойлова знает, какими разными могут быть дети. И даже в одной и той же ситуации каждый ребенок ведет себя по-своему. Задача родителя помочь малышу не чувствовать себя неправильным вне зависимости от его поведения. Именно это пришлось продемонстрировать жене шоумена Джигана ранним выходным утром.

Оксана разместила в Stories личного профиля кадры сбора на соревнования по художественной гимнастике. Напомним, что Лея и Майя последовали примеру своей старшей сестры Ариелы и тоже стали спортсменками. Однако у малышек еще не так много опыта выступлений на публике. Поэтому волнений и слез Самойловой избежать не удалось.

Однако плакала в это утро только Лея. Майя же уверенно заявила, что ей все равно. Оксана объяснила средней дочери, что та напрасно переживает.

«Не надо страшиться. Лея, не надо так переживать, это всего лишь гимнастика», — успокаивала Оксана заплаканную девочку.

А вот Майя, которая выступала впервые, по словам мамы, до конца не понимала, что происходит. И поэтому она бесстрашно вышла на ковер, чем и порадовала родительницу.

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