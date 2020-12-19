Бруклин Бекхэм оказался не в восторге от рождественской фотосессии, устроенной матерью

Пока Виктория Бекхэм просила всех улыбаться, старший сын стоял хмурым и раздраженным.

Знаменитая бизнесвумен Виктория Бекхэм собрала своих детей, чтобы сделать милую рождественскую фотосессию под елкой. На фотографиях 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео, 15-летний Круз и 9-летняя Харпер улыбаются, но сама съемка проходила не так радужно.

Звездная мама выложила в Instagram закулисное видео о том, как фотографировала детей и собак. В начале ролика Виктория сделала замечание старшему сыну, который явился на семейное мероприятие в шортах.

«Бруклин, ты уверен, что не хочешь надеть брюки?» — спросила она.

Это сразу испортило настроение парню. В ролике хорошо видно, что он стоит с недовольным лицом и просто мечтает поскорее вернуться к своим делам. В конце видео он вообще покинул «съемочную площадку», отказавшись позировать.

Очевидно, Бруклину уже не доставляют удовольствия все эти «щенячьи нежности». Минувшим летом молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, и теперь у него своя семья. Играть роль сладкого мальчика для мамы парню уже неинтересно. А, может, он был хмур из-за того, что красавица-невеста отсутствовала на съемке?

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