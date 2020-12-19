«Сладкие поцелуи»: Мария Кожевникова запечатлелась рядом с сыновьями в одинаковых образах

После недавней травмы младшего сына Мария Кожевникова стала особенно уделять внимание теме материнства в своем микроблоге. В одной из последних публикаций на странице артистки появилось фото, которое очень растрогало поклонников актрисы.

Улыбающаяся мамочка на снимке была окружена своими детьми — шестилетним Иваном и пятилетним Максимом. Братья в одинаковых аутфитах целовали Марию в обе щеки. Сама Кожевникова закрыла глаза от удовольствия. А фото подписала так:

«Самые сладкие поцелуи».

Примечательно, что фанаты исполнительницы главной роли в фильме «Батальонъ» с трудом смогли различить Ваню и Максима. А некоторым поклонникам братья в темно-синих куртках и вязаных шапках напомнили героев мультфильма «В стране невыученных уроков».

«Двое из ларца, одинаковых с лица», «Самая счастливая мама», «Какие молодцы! Как мамочку любят!», «Какая милота и счастье», «Головастики», «Сильное фото, очень жизненное», — написали подписчики в комментариях под фото.

Напомним, ранее стало известно, что младшему сыну Кожевниковой придется носить очки из-за травмы. Мальчик сделал выбор в пользу военных окуляров.

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