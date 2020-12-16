Бывший муж назвал Кортни Кардашьян «лучшим производителем детей в городе»

Как известно, у старшей сестры знаменитой Ким Кардашьян — 41-летней Кортни — трое детей. Причем двое из них, Мейсон и Рейн, были рождены в одну дату — 14 декабря. Недавно мальчики отметили свои дни рождения, старшему исполнилось 11 лет, младшему — 6.

В этот день их отец — бизнесмен Скотт Дисик — поздравил свою бывшую жену Кортни и поблагодарил ее за рождение таких замечательных детей. Хотя с позиции русского человека его трогательный пост в Instagram смотрится несколько странно.

«Спасибо за то, что ты лучший производитель детей (в оригинале baby maker, — Прим. авт.) в городе, — написал мужчина. — Я не мог и мечтать о лучшем человеке в мире, с которым завел бы этих удивительных детей. Я люблю тебя и нашу семью больше всего на свете».

Отметим, что Скотт и Кортни жили в гражданском браке почти десять лет и расстались в 2015 году. Кардашьян начала новые отношения с боксером, но продолжила воспитывать детей вместе с бывшим возлюбленным. Поклонники поддерживают стремление пары не лишать малышей матери и отца, вместо того, чтобы устраивать громкие суды по алиментам.

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Напомним, что Кортни была активной участницей телешоу «Семейство Кардашьян» и других совместных проектов с Ким. Кроме этого, она открывала бутики детской одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

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