Самый запоминающийся Новый год у Юлии Савичевой был во время беременности

Хотя в ту праздничную ночь певица пошла спать, она была невероятно счастлива о того, что ждет ребенка.

В предпраздничном интервью 33-летняя певица Юлия Савичева призналась, что самым запоминающимся подарком на Новый год для нее была собственная беременность, к которой они с мужем «очень долго шли». На фоне этого неудивительно, что из всех праздничных ночей она больше всего запомнила ту, когда была в положении (на 2017 год), хотя тогда она легла спать, не дожидаясь полуночи и салюта.

Сейчас главный человек в семье певицы на Новый год — это трехлетняя дочь Аня. Девочка будет встречать праздник с бабушкой и дедушкой в Португалии, вдали от мамы, и уже заказала целый список подарков. У мамы она попросила куклу, которая умеет плакать (еще одну), а потом захотела детскую косметику. Юлия пообещала дочке, что передаст все ее желания Деду Морозу, но это было еще не все.

«На следующий день Аня обратилась к бабушке с просьбой передать Деду Морозу, чтобы он подарил ей замок, на котором можно прыгать. А вечером увидела новых кукол по телевизору… Письмо для Деда Мороза пополняем и сейчас», — рассказала певица изданию OK Magazine.

Савичева отметила, что на новогодних каникулах полетит к дочке в Португалию, так как очень по ней соскучилась. Но перед этим у нее запланировано выступление в Турции 2 января. Напомним Юлия растит дочь в браке с музыкантом Александром Аршиновым, который пишет для нее песни.

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