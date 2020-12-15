Агата Муцениеце запустит на YouTube шоу для мамочек

У 31-летней актрисы Агаты Муцениеце два собственных шоу на YouTube: «Честный развод» и «Прилучные будни». Но нет предела совершенству, и молодая звезда решила запустить еще ряд видеоблогов. 14 декабря она попросила у подписчиков в Instagram придумать варианты названий для новых проектов. А в свежем выпуске «Будней» девушка сообщила, что уже снимает передачу для мамочек, которая, по ее словам, будет «интересной и прикольной».

Рабочее название проекта — «Мамбук», но, возможно, чуть позже Агата подберет более яркий вариант. Муцениеце, безусловно, есть, чем поделиться с молодыми мамами — она воспитывает 7-летнего Тимофея и 4-летнюю Мию, рожденных в браке с актером Павлом Прилучным, который в уходящем году решил развестись с Агатой.

Дети уже давно являются участниками видеоблогов звездной мамы, она активно транслирует в Сеть, какими задорными и смышлеными они растут. Очевидно, у актрисы накопилось немало материнского опыта, и она решила посвятить ему отдельное шоу. Как минимум, Муцениеце может поделиться с женщинами своими знаниями по непростой теме: как объяснить детям, что родители разводятся. Напомним, что расставание Агаты и Павла громко и скандально освещалось в прессе. Журналисты активно ищут доказательства того, что у актера появилась новая возлюбленная, а сама Муцениеце продолжает говорить о том, что любит своего супруга и считает, что он просто запутался в поиске себя.

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