Ким Кардашьян посадила рождественских эльфов «на карантин»

13 декабря американская телезвезда Ким Кардашьян показала поклонникам в Instagram, как ее дом украшен к Рождеству. Многодетная мама выложила в Stories несколько видео, на которых заметно, что в минималистическом светлом интерьере добавились лишь искусственная елка, фонарики, фигурки оленят и еще несколько праздничных элементов. А вот что действительно выглядит необычно, так это фигурки рождественских эльфов, стоящие на полке.

Звезда посадила их в банки, считай закупорила. Однако записка, оставленная рядом, гласит, что это сделано ради карантина.

«Привет, Норт, Сейнт, Чи и Псалм, — напечатано на листе бумаги. — Мы на 10-дневном карантине! У нас все еще есть наша магия, и мы вернемся к полетам через 10 дней!»

Поясним, в Америке маленьким детям рассказывают, что рождественские эльфы подглядывают за ними, чтобы донести Санте, хорошо себя ведут малыши или нет. Однако, если ребенок коснется этого маленького «шпиона», то тот сразу потеряет всю свою магию. В доме у Ким, в котором минимум мебели и вещей, прятать фигурки особо некуда, но звезда нашла креативное решение с использованием тематики 2020 года. Вряд ли ребятня захочет трогать помощников Санты, которые заявились в дом без масок.

Напомним, что Ким Кардашьян родила мальчика и девочку в браке с рэпером Канье Уэстом, а потом завела еще двух детей с помощью суррогатного материнства. В 2020-м было много слухов о том, что семейная жизнь женщины трещит по швам, но известная пара так и не разбежалась.

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