«Джинглбелсное настроение»: Рита Дакота с дочерью в плюшевых шубах готовятся к Новому году

Бывшая жена исполнителя Влада Соколовского с нетерпением ждет Нового года. Артистка призналась, что в первую очередь мечтает подарить праздничное настроение трехлетней дочери. Певица разместила совместное с Мией фото на своей странице в сети. В публикации Дакота спросила поклонников, как они радуют детей перед Новым годом.

Примечательно, что на снимке Рита и Мия позировали в похожих шубках. Как и некоторые другие артисты, этой зимой Дакота отдала предпочтение плюшевому предмету верхнего гардероба. Для себя исполнительница подобрала белоснежный удлиненный вариант мехового пальто, а дочку нарядила в полушубок шоколадного цвета.

Также в Stories профиля Риты можно было наблюдать, как знаменитость с семьей наряжают елку и выбирают костюмы для новогодней ночи. После этого, по словам артистки, они с Мией посмотрели фильм про похитителя Нового года — Гринча.

«Сегодня вот Гринча смотрели под камин и «пахучий чай», как Мия выражается», — сообщила Дакота.

Поскольку праздничные «елки» для детей сейчас недоступны, а для катка девочка маловата, Рита стала думать, чем бы еще развлечь ребенка в выходные.

«Куда сходить с трехлеткой за новогодним настроением? Мамы, делитесь идеями. Хочу джинглбелсное настроение для Мии», — написала Рита.

Подписчицы Дакоты мгновенно откликнулись на ее сообщение:

«Остров мечты (м. Технопарк)», «На экскурсию на фабрику елочных игрушек!», «Приводите Мию на новогодние мастер-классы».

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