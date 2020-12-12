«Нужен совет»: Ксения Бородина думает над дорогим подарком для младшей дочери

Телеведущая Ксения Бородина еще недавно рассказывала, что многие удивляются, когда узнают настоящий возраст Теоны Омаровой. Младшей дочери знаменитости скоро исполнится пять лет. Однако малышка, по словам Ксении, выглядит на все шесть. Некоторые и вовсе думают, что девочка уже давно ходит в школу. Бородина неоднократно подчеркивала, что Тея действительно стала взрослее. Поэтому в преддверии Нового года и дня рождения дочери ведущая «Дома-2» всерьез задумалась о подарке для Теоны.

Бородина привыкла делиться важными моментами своей жизни с поклонниками. Вот и за советом она тоже обратилась к ним.

«Девочки, нужен ваш совет, дарить малышне на первый мини-юбилей долгожданный телефон?», — спросила в личном аккаунте знаменитость.

Ксения опубликовала совместное с дочерьми фото. Маруся и Теона позировали в пышных платьях пудрового цвета около новогодней елки. Телеведущая обратила внимание подписчиков на позу младшей дочки. Тея сидела с распростертыми руками в ожидании чуда. Бородина объяснила, что девочка давно мечтает о настоящем телефоне. Но сама Ксения сомневается, стоит ли в таком возрасте дарить подобные подарки.

Нужно отметить, подписчики не сильно помогли артистке. Фанаты разделились на два лагеря. Одни советовали исполнить мечту малышки, а другие высказались против дорогой покупки:

«Ксюх, рано… Подожди до 6, 7 лет», «Все равно подарите», «Нет, конечно. Потом ее оттуда не вытащить!», «Дарить! Нужно дарить детям счастье, тем более есть возможность!», «Считаю, что рано».

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