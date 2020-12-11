«Я ни разу не повысил голос»: Харламов заявил, что за строгое воспитание дочки отвечает Асмус

Известие о том, что Кристина Асмус и Гарик Харламов разводятся стало полной неожиданностью для их поклонников и коллег по творческой сцене. Эта пара считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. О причинах такого решения супруги рассказывать не стали. Однако жена юмориста уточнила, что виной всему ни карантин, ни кто-то третий и уж точно ни личные драмы. По словам Гарика, все произошло само собой. В какой-то момент они с Кристиной стали просто родными друг другу людьми, их отношения переросли в другую грань — родственную, дружественную.

С Асмус комик расстался без взаимных упреков, ссор и скандалов. Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» осталась жить в загородном особняке вместе с первоклассницей дочкой Анастасией. Гарик их часто навещает, а когда Кристина уезжает на съемки, и вовсе сидит дома с ребенком. В одном из интервью Харламов признался, что никогда не наказывал и не повышал на дочку голос. За строгое воспитание в их семье отвечает именно мама.

«Вот за строгое воспитание у нас как раз мама отвечает, а я с самого начала всех предупредил, что я папа, который позволяет дочке все, на мне можно ездить, она это знает. Я ни разу не повысил на нее голос, это просто невозможно для меня. Был бы сын, я бы, наверное, как-то по-другому воспитывал. А с дочкой я мягкотелый», — приводит Hello! слова Гарика Харламова.

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