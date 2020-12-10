Дрю Бэрримор рассказала, как получила важный родительский совет от отца-гея

45-летняя американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что однажды получила родительский совет, который изменил всю ее жизнь. Причем поступил он от неожиданного человека — мужа-гея актера Нила Патрика Харриса («Как я встретил вашу маму») Дэвида Бартка. Оба мужчины 9 декабря стали гостями шоу, которое ведет актриса, и, когда Дрю увидела Дэвида на экране, она сразу рассыпалась ему в благодарностях.

Оказывается, несколько лет назад Бэрримор и Бартка летели вместе в самолете на соседних креслах. У актрисы на руках были ее дети двух и трех лет, которые в тот день были очень активными: играли и плакали, мешая другим пассажирам. Женщина призналась, что для нее это был очень трудный полет, она сильно переживала, что из-за ее малышей страдают окружающие люди. Но на помощь ей пришел сидевший рядом Бартка.

«Ты сказал мне тогда: «Я тоже через это прошел, это нормально, у тебя все хорошо. Ничего страшного, постарайся расслабиться. Люди вокруг не так расстроены, как ты думаешь», — вспомнила Дрю. — В тот день ты изменил мою жизнь, потому что мне всегда приходилось летать с детьми. Ты изменил мои полеты, ведь я всегда была в таком стрессе и смущении. Так что спасибо тебе».

Дэвид порадовался за актрису, и признался, что тоже сначала нервничал из-за плачущего ребенка в общественных местах. По словам мужчины, в такие моменты родителю кажется, что все вокруг смотрят на него и раздражаются, но это не так.

Добавим, что шеф-повар Дэвид Бартка и актер Нил Патрик Харрис поженились в 2014 году после десяти лет отношений. В 2010-м они стали родителями двойняшек от суррогатной матери.

Смотрите также: