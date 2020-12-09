«Она заставила меня поверить»: Петросян рассказал, как решился завести ребенка с Брухуновой

В 2020 году артист отметил 75-летие и стал отцом во второй раз.

75-летний Евгений Петросян дал большое интервью о своем разводе с Еленой Степаненко и новой жизни с молодой женой Татьяной Брухуновой. Вачеслав Манучаров, который задавал вопросы народному артисту, не мог скрыть своего восхищения тем, как в своем возрасте создатель «Смехопанарамы» отважился на то, чтобы стать отцом.

«Я думал, что это уже невозможно, — прокомментировал Петросян. — Но заслуга Тани заключается в том, что она заставила меня поверить в это. И это произошло».

Артист отметил, что бывают мужчины, которые и в 30 лет уже не могут стать отцами, а в его случае стоит сказать спасибо хорошей генетике. Ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Маничи» спросил у Петросяна, что он ощущает, став отцом в 75 лет.

«Ответственность. Поэтому жить будем долго», — ответил Евгений Ваганович.

Когда его попросили дать совет тем, кто тоже хочет завести детей в 50-60 лет, сатирик ответил, что им, в первую очередь, нужно понять: смогут ли они быть с ребенком до того, как он встанет на ноги. Стать родителем и не позаботиться о своем наследнике во время его взросления «негоже», как выразился Петросян. Он признался, что надеется провести с маленьким Ваганом как можно больше времени и молит бога о крепком здоровье.

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