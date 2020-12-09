Добрая фея: Тейлор Свифт послала деньги двум мамочкам, оказавшимся в долгах перед праздниками

К одним Дед Мороз приходит в образе мужчины в красном кафтане и с бородой из ваты, а у некоторых он принимает вид красотки Тейлор Свифт. Перед Новым годом 30-летняя певица раздала неожиданные подарки: она послала по 13 тысяч долларов двум незнакомым ей матерям, о которых прочла в прессе. Об этом сообщает портал Billboard.

На глаза звезды попалась статья, в которой говорилось о семьях, которые не смогут встретить Рождество из-за огромных долгов, образовавшихся во время пандемии. Один из случаев касался матери-одиночки Никки Корнуэлл из города Нэшвилл. Она рассказала в соцсетях, что встречает зиму с долгами по арендной плате в 5000 долларов и не уверена, что сможет устроить детям хоть какой-нибудь праздник. В мае женщина должна была выйти на работу, но ей помешал положительный тест на коронавирус. А затем трудоустройство осложнились тем, что слишком много людей стали искать работу из-за сокращений во время пандемии.

Американка попросила помочь ей материально, кто сколько сможет. В итоге деньги ей прислала популярная певица, да еще и больше, чем надо. Чтобы хватило и долги закрыть, и подарки купить.

«Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить все это в уходящем году, и отправляю тебе этот подарок как одна девушка из Нэшвилла другой. С любовью, Тейлор», — написала в сопроводительной записке Свифт.

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Второй случай касался Шелби Селевски из Мичигана. Она потеряла работу весной и была вынуждена остаться дома со своей маленькой дочерью, которая родилась с коллапсом легкого прямо перед пандемией. Новой работы женщина найти так и не смогла и была вынуждена продавать имущество, чтобы оплачивать счета.

«Никто не должен испытывать такой стресс, который перенесла ты. Я надеюсь, что ты и твоя прекрасная семья удачно проведете праздники», — написала певица второй мамочке.

Добавим, что сама Тейлор пока не имеет детей. У нее было множество звездных романов, но еще ни один не закончился свадьбой.

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