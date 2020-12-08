Свою первую татуировку Мадонна посвятила детям

Певица решила украсить свою кожу только в 62 года.

8 декабря певица Мадонна выложила в Instagram фоторепортаж со своего посещения тату-салона в Голливуде: в 62 года поп-звезда решилась на свою первую татуировку.

Мастер набил на запястье левой руки женщины буквы L R D M S E — в честь шестерых детей певицы: 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси и восьмилетних близнецов Стеллы и Эстер. Последние четверо были усыновлены звездой в разные годы.

Несмотря на весь свой многолетний эпатаж, Мадонна впервые отважилась на татуировку. При этом она выбрала небольшую надпись с конкретным смыслом, вместо абстрактных рисунков.

Напомним, старшую дочь певица родила от фитнес-тренера Карлоса Леона, с которым не состояла в официальном браке. Второго ребенка ей подарил муж Гай Ричи, известный режиссер. После него артистка уже не выходила замуж, но не могла остановить свою тягу к большой семье, поэтому стала приемной мамой. Сделанная татуировка доказывает, что женщина одинаково любит всех своих детей.

Кстати, недавно стало известно, что большой любитель тату Джастин Бибер оставил на своей коже чистое место специально для рисунка в честь его будущих детей. Молодей певец признался, что хочет большую семью.