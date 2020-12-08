Актер Евгений Стеблов рассказал, как отреагировал на уход сына в монастырь

Звезда фильма «Я шагаю по Москве», 75-летний актер Евгений Стеблов, рассказал журналистам, как отнесся к тому, что его сын Сергей ушел в монастырь. Дело в том, что молодой человек сначала пошел по стопам отца: окончил Театральное училище имени Щукина, стал актером, получил опыт сценариста, режиссера и продюсера. А затем бросил творческую карьеру и ушел в Соловецкий монастырь. Это было еще десять лет назад.

«Как верующий человек, я это воспринял как волю Божью, — рассказал Стеблов Пятому каналу. — Хотя, как земной человек, конечно, то, что он остановил род, это вызвало у меня некоторое сожаление. Ну что делать? Значит, это так свыше определено».

Актер имеет в виду, что, став монахом, его сын отрекся от земной жизни и не будет иметь детей, то есть продолжить актерскую династию некому (других детей у Стеблова нет). В постриге к Сергею принято обращаться «отец Фотий», но его родитель продолжает называть сына Сережей — церковные звания в данному случае не имеют для него значения.

«Если говорить о нашем общении, я себя чувствую с ним, как будто я на исповеди. Он больше молчит и слушает, я-то человек более разговорчивый», — поделился Евгений Юрьевич.

Он также добавил, что его покойная супруга Татьяна совершила подвиг, родив ребенка, так как прошла через это с больным сердцем. Актер поделился, что врачи спрашивали его, кому оставить жизнь: матери или ребенку. В тот день мужчина выбрал жену, ведь сын еще не родился. Но в итоге выжили оба. Недуг забрал Татьяну только в 2010 году. Тогда же Сергей принял решение посвятить свою жизнь Богу.

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