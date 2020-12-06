«Вот так»: Анна Михайловская устроила снежный фейерверк с сыном на прогулке

Звезда фильмов «Молодежка», «Капитанша» и «Манекенщица» Анна Михайловская стала чаще радовать поклонников подробностями своей личной жизни. Если еще недавно артистка скрывала семейный статус, то сейчас Михайловская активно публикует в Stories профиля своего нового избранника. Имя возлюбленного остается в секрете. Однако, от фанатов не утаишь многое. Вот и то, что молодой человек отлично ладит с пятилетним сыном Анны — Мирославом, подписчики заметили сразу. Они пожелали счастья и любви паре.

При этом актриса не перестает уделять внимание своему маленькому мужчине — Мироше. Именно так ласково называет Анна своего ребенка от актера Тимофея Каратаева. В профиле личного блога Михайловская разместила короткий ролик зимних забав с сыном. Анна и Мирослав одновременно подкидывали охапки снега и улыбались на камеру.

Кстати, для зимней прогулки Михайловская выбрала стеганый комбинезон графитового цвета. А дополнила образ знаменитость яркой желтой шапкой и ботинками с мехом. Малышу мамочка подобрала темно-синий утепленный комбинезон и шапку на тон светлее.

«Сегодня вот так», — написала под видео Анна.

Поклонники артистки остались в восторге от искренней радости Михайловской во время игры с сыном:

«Какие вы с Мирошей красавцы», «Классные!», «Весело у вас же!».

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