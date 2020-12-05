«Он ребенок музыкальный»: Алсу похвасталась талантами сына

Поп-исполнительница Алсу привыкла делиться совместными фотографиями с повзрослевшими дочерьми Сафиной и Микеллой. Многодетная мама часто рассказывает о музыкальных достижениях победительницы шестого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети».

Однако о сыне артистка упоминает редко. Примечательно, что и на семейных снимках лица малыша никогда не бывает видно. Недавно Алсу сделала исключение и сообщила о первых музыкальных успехах Рафаэля.

Певица отметила, что для своего небольшого возраста, мальчик хорошо разбирается в вокальном ремесле.

«У Рафаэля хороший музыкальный слух, он четко поет, попадает во все ноты. Я считаю, что это редкость для деток его возраста», — призналась Алсу в интервью WMJ.ru.

Дочь бизнесмена Ралифа Сафина также упомянула о математических способностях малыша. Тем, что мальчик интересуется цифрами и арифметикой, Алсу благодарна себе и мужу.

«Он любит математику, любит цифры, давно умеет считать, читает по слогам. Мы стараемся развивать его разносторонне», — объяснила многодетная мамочка.

Напомним, что недавно возлюбленный Алсу праздновал свое 43-летие. В день рождения Яна Абрамова знаменитость разместила трогательное совместное фото с мужем у себя в профиле.

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