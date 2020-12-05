«Легко объяснить»: Анна Хилькевич рассказала, как настроить ребенка на позитивное мышление

Исполнительница роли студентки Марии Беловой в сериале «Универ» часто делится с поклонниками рассказами про своих дочерей. Недавно Анна Хилькевич опубликовала на своей странице в сети новые подробности будней молодой мамочки.

Напомним, что актриса воспитывает двоих девочек — пятилетнюю Арианну и двухлетнюю Марию.

Анна любит проводить время с дочерьми, записывает с ними забавные ролики. Однако постоянно вместе знаменитости ее детям оставаться не удается. Так, по словам Хилькевич, в прошлом году путешествовать она отправилась лишь с одной малышкой — старшей дочерью Арианной. А вот Машу артистка оставила с любимым мужем — предпринимателем Артуром Волковым. Как отмечает сама Анна, девочка была слишком мала для перелетов и поездок.

Анна призналась, что не испытывала угрызений совести из-за разлуки с дочерью. Причиной этому были не только помощь мужа, но постоянные психологические практики. Хилькевич рассказала, что дети стали понимать ее упражнения, которые положительно сказываются на их психике.

«Ребенку очень легко объяснить теорию возникновения позитивных и негативных мыслей и работу над ними», — заявила актриса.

Анна сравнивает человеческий разум с садом, где растут благородные цветы и травы — позитивные мысли, но встречаются и сорняки — негативные установки. От последних Хилькевич и предлагает избавляться.

«Мы, как садовники, должны убирать эти сорняки, вырывать негативные мысли из нашего мысленного сада. Лучше всего работать в этом саду понемножку каждый день», — предложила знаменитость.

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