Барак Обама «подставил» блогершу, объявив о рождении ее ребенка

Поклонники американской звезды соцсетей узнали о счастливом событии от бывшего президента, а не от нее самой.

3 декабря популярный в Америке фитнес-блогер Ханна Бронфман провела прямой эфир в Instagram с бывшим президентом США Бараком Обамой. 32-летняя женщина должна была поговорить с политиком о его новой книге «Земля обетованная», но с самого начала интервью пошло не по плану.

На первых же секундах видео экс-президент поздравил звезду соцсетей с рождением ребенка. Та приняла поздравления и немного сконфузилась. Дело в том, что Ханна много рассказывала подписчикам о своей беременности и выкладывала фото с животом, а вот о том, что мальчик родился еще десять дней назад, пока не сообщала поклонникам. Возможно, блогер хотела преподать это как-то креативно, но Обама нарушил ее планы и сам все рассказал. С другой стороны, что может быть лучше для пиара, чем внимание любимого нацией экс-президента?

В итоге часть интервью пришлось посвятить вопросам родительства, и на вопросы больше отвечала молодая мама, нежели ее гость.

«Он так много спит, что это даже раздражает», — поделилась Ханна. «Послушайте, наслаждайтесь, пока это так», — отметил Обама, намекая на то, что беспокойные дети доставляют много хлопот.

Блогерше стоит прислушаться к советам экс-президента. В конце концов, у него большой опыт — он же папа двоих дочерей.

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