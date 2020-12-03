Родители поймут: звезда «Сверхъестественного» показал, как дочка «помогает» ему работать из дома

Звезда сериала «Сверхъестественное» (который, кстати, завершился в этом году) Джаред Падалеки с начала зимы работает из дома. Завершив многолетнюю франшизу про братьев Винчестеров, он готовится к главной роли в перезапуске «Крутого Уокера». 38-летнему актеру нужно почитать сценарий и заранее проработать своего персонажа.

В этом звездному папе активно «помогает» трехлетняя Одетт. На днях Джаред выложил в Instagram фотографии, как он пытается работать, а маленькая проказница балуется с украшениями ко Дню благодарения. Девочка решила повесить их, только не на стену, а на отца, вызвав умиление у подписчиков звезды.

«Это все для продуктивности», «Идет по твоим стопам», «Это так мило», — пишут поклонники Падалеки в комментариях. Родители, которые остались со своими детьми на самоизоляции, должны понять иронию, с которой актер сделал этот пост. Спокойно поработать дома у него явно не получится.

Напомним, что Джаред уже десять лет женат на актрисе Женевьев Кортезе (носит фамилию мужа), которая так же появлялась в «Сверхестественном». У пары трое детей.