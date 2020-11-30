Актуальные проблемы воспитания детей разберут на шоу «Семья вверх тормашками»

В 2020 году работе общероссийского телефона доверия для детей, подростков и родителей исполнилось десять лет. Эту дату было решено отметить юмористическим ток-шоу «Семья вверх тормашками», которое выйдет на одном из федеральных каналов 1 декабря.

В этой программе прозвучат самые актуальные вопросы, которые задают родители на горячей линии. Что делать, если ребенок вдруг стал хамоватым или, наоборот, замкнулся в себе? Как уберечь его от плохой компании, травли в школе, игромании, одиночества или мук безответной любви? На помощь родителям придут психологи, актеры и телеведущие. Их задача заключается в том, чтобы перевернуть любую проблемную ситуацию «вверх тормашками» и предложить зрителям посмеяться над ней.

«Юмор и смехотерапия — тот ресурс, о котором мы часто не догадываемся, когда оказываемся беспомощными в отношениях со своими детьми. А ведь не секрет, что, когда человек смеется, у него работают 80 групп мышц тела, и смех отлично снимает стресс и помогает активной выработке гормона счастья», — говорят создатели передачи.

В программе приняли участие известные шоумены: заслуженный артист РФ Камиль Ларин, актер театра и кино Александр Касаткин и капитан команды КВН «Плохая компания» Михаил Стогниенко. Ведущими выступили «мама и папа» из известных сериалов — Андрей Леонов и Екатерина Волкова.

Справка Teleprogramma.pro:

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 организован по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главные принципы его работы — анонимность, доступность, бесплатность и высокий профессионализм консультантов-психологов.

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