«Мы никогда не говорили о детях»: Джордж Клуни был шокирован, когда его поздравили с двойней

59-летний актер Джордж Клуни невероятно благодарен своей жене Амаль Аламуддин за ту семью, которую им удалось создать. В жизни голливудской звезды были романы с актрисами, моделями и спортсменками, но остепенился он именно в браке с юристом, которая совершенно неожиданно подарила ему двоих близнецов Эллу и Александра в 2017 году. Как это было, артист рассказал в интервью передаче CBS Sunday Morning, вышедшей 29 ноября.

По словам Клуни, Амаль изменила всю его жизнь, а потом появились еще «эти двое», чего мужчина совсем не ожидал.

«Мы никогда не говорили о браке, пока встречались. Я попросил ее руки совершенно внезапно, и ей потребовалось много времени, чтобы сказать «да». Я стоял на коленях около двадцати минут, пока наконец не сказал: «Слушай, я вывихнул бедро», — вспоминает актер. — Мы никогда не говорили о детях, а потом однажды просто сказали: «Может, это оно?» Мы сходили к врачу и сделали УЗИ. Доктор такой: «У вас мальчик!», а я: «Малыш, фантастика!» А он говорит: «А у вас там еще один». А я-то хотел одного. В конце концов, я уже достаточно стар. И внезапно их двое… Я просто стоял там минут десять, глядя на листок бумаги, снова и снова повторяя: «Что? Двое?»

Но сейчас актер рад, что его дети есть друг у друга. Клуни так же поделился, что во время карантина погряз в домашних хлопотах: стирал, убирал, мыл полы. Это заставило его вспомнить свою маму, которая в 60-ых годах одна растила двоих детей без всяких помощников. Только сейчас актер понял, как ей было тяжело, и проникся искренним сочувствием к родительнице.

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