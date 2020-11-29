Свой путь: близнецы Анджелины Джоли и Бреда Питта не хотят идти по стопам родителей

Среди российских селебрити распространен тот факт, когда дети продолжают семейное дело. Ефремовы, Боярские, Леоновы, Михалковы и другие являются примером настоящих актерских династий. Однако не все дети мечтают стать коллегами своих мам, пап, бабушек и дедушек. Например, Вивьен и Нокс Джоли-Питт не видят себя звездами Голливуда.

Несмотря на то, что дети актеров Анджелины Джоли и Бреда Питта уже успели озвучить героев мультфильмов и даже сняться вместе с родительницей в кинокартине «Малефисента», Вивьен и Нокс выбрали для себя будущее без сценариев и спецэффектов.

Так, малышка Вивьен-Маршелин решила связать свою жизнь с благотворительной деятельностью. А ее брат Нокс-Леон мечтает стать специалистом программного обеспечения.

Стоит отметить, что вторые по старшинству среди родных детей Джоли и Питта большую часть времени тратят на образование. Близнецы изучают языки. Примечательно, что мальчик осваивает не просто иностранную речь, но и язык жестов. Об этом Анджелина рассказала изданию Womans Day.

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