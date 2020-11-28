«Это Лиам Хэмстворт?»: поклонники Тины Канделаки не узнали сына телеведущей

В одной из последних публикаций личного аккаунта Тины Канделаки появилась фотография общественного деятеля с ее младшим ребенком.

Леонтий Кондрахин позировал на камеру вместе с знаменитой мамой. Тина Канделаки стояла в обнимку с 19-летним сыном и показывала кольцо. Примечательно, что у Леонтия было надето такое же украшение, но только на мизинец.

В своем новом посте Тина постаралась затронуть тему цифровизации и ее влияния на детей. Однако поклонники телеведущей обратили внимание совсем на другое.

«Рок-н-рольщики!», — отметил один из фанатов Канделаки, намекая на жест матери и сына.

Другие подписчики заметили, что Тина выбрала для досуга с сыном бар. Действительно, телеведущая не скрывает, что Леонтий уже давно не маленький ребенок. Молодой человек не только выше мамы, но и вполне созрел для того, чтобы носить бороду.

«Боже, он хорошеет с каждым днем!», «Какие же вы красивые, сынуля — гордость», «Сын — огонь!», — восхитились красотой и мужеством Леонтия подписчики.

А кто-то и вовсе не понял, кто это обнимает кареглазую знаменитость.

«Это сын или муж?», «Это Лиам Хэмстворт?», — удивились поклонники Тины.

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Напомним, что у Тины Канделаки есть еще старшая дочь — Мелания Кондрахина. Девушка старше своего брата на год.

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